Contenta por el nacimiento de su primer hijo, a quien llamó Manuel, Juariu abrió su cajita de preguntas en Instagram y contestó a la mayoría, que tuvieron que ver con su maternidad.

En este contexto, una usuaria quiso saber si le da “la teta” a su hijo. Entonces, Juariu dijo que sí, pero a su manera, ya que superó un cáncer de mama que no le permite amamantar a su hijo con ambos pechos.

Juariu contó cómo amamanta a su bebé tras haber superado el cáncer de mama. Foto: IG | @juariu

“Le doy una teta (emoji que llora de la risa). No sé si todos saben, pero lo vuelvo a contar. Tuve cáncer de mama hace como siete años y cuando quedé embarazada pensé que no iba a poder darle la teta (igual, estaba contenta porque también pensaba que quizá no iba a poder quedar embarazada y quedé)...”.

“Antes de que nazca Manuel, el doctor me dijo que tal vez de la teta operada no me saldría leche porque me sacaron los ganglios”, sumó Juariu.

¿CÓMO ES QUE JUARIU ALIMENTA A SU HIJO CON UNA SOLA MAMA?

Antes de cerrar, Juariu reveló que la reacción de su cuerpo durante y después del embarazo la sorprendió por completo.

“Me salió leche (de la mama operada) pero muy poquita. Lo hermoso fue y es que de la otra teta me sale muchísima; Manu se alimenta de ahí. No tengo mambo con que si un día no puede sacarme tome fórmula y él esté perfecto. Pero me encanta dar la teta, lo disfruto mucho. Igual, sé que cada caso es personal y diferente; se banca a todas en el caso que sea”, cerró.