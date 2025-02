Una vez más, Coti Romero dejó en claro que su relación con Romina Uhrig, a quien había conocido en su paso por el reality Gran Hermano, es irreconciliable.

Así lo expresó la propia joven en su visita a A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Todo comenzó cuando Coti se refirió a la reciente separación de Romina y Damián Ávila: “Romina no lo dejaba a él juntarse con Mica Viciconte, que eran amigos de toda la vida, porque era muy tóxica”.

“Yo a Nacho, obvio que lo dejo cruzarse con Romina, pero que no refleje en el otro lo que es ella”, agregó. Y recordó cuando su excompañera reveló que le gustaba quien fue su ex, Alexis “Conejo” Quiroga: “A mí, hoy realmente me chupa un huevo porque estoy feliz con Nacho”, lanzó. Y cerró, contundente, dirigiéndose a Nancy Pazos: “¿Te parece que yo tengo que darle una oportunidad a ella? No quiero”.

COTI ROMERO Y NACHO CASTAÑARES SE RECONCILIARON: CÓMO LOGRARON SUPERAR LA CRISIS

Sin aviso previo, tanto Coti Romero como Nacho Castañares anunciaron su separación. Ella, en diálogo con LAM; él en su streaming.

Luego de que Coti le contara a Pepe Ocha que se sentía muy angustiada por la ruptura, tanto que ni siquiera podía hablar por teléfono porque no paraba de llorar, logró conversar con Nacho y ¡se reconciliaron!

A muy poquitos días de que ambos contaran que estaban solteros, ella le aclaró a Fede Bongiorno que volvieron a darse otra oportunidad y le explicó por qué se había desatado la crisis: “Para los fans que me preguntan: Coti y Nacho ya volvieron. Charlé con ella y me contó que tuvo una crisis por un mambo personal, que pudieron hablar las cosas y ya está”, escribió Fede Bongiorno en X (antes Twitter).