A pocas semanas de que Maxi López regresara a Suiza para reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, y su hija, la modelo compartió una foto abrazada a la nena y reveló que está atravesando un mal momento.

“Sintiéndome totalmente abrumada. Mamá está cansada y mi bebé está llevando los límites, llorando también porque no entiende por qué me enojo. Es un momento difícil, pero me recuerdo que ambos estamos aprendiendo...”, escribió, sincera.

Maxi reaccionó al sincero posteo de su pareja.

“La maternidad no siempre es perfecta y está bien. Los momentos de #TerribleTwo son reales, pero lo importante es seguir adelante, aunque sea difícil... Demasiado amor”, sentenció, a corazón abierto.

ASÍ REACCIONÓ MAXI LÓPEZ AL DESCARGO DE SU PAREJA

Maxi López comentó el sincero posteo de Daniela Christiansson.

“Aprendemos día a día”, sentenció junto a emojis de corazones rojos, en señal de apoyo.