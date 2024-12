Luego de las fuertes repercusiones que despertó el audio que dio a conocer Yanina Latorre en LAM, donde se escucha a Mauro Icardi diciendo que espera que Eugenia “la China” Suárez le de bola y acepte ser su novia, Wanda Nara no le esquivó a las preguntas sobre este tema.

“Recién pasó un audio Yanina que le llegó de Mauro diciendo ‘ojalá me ponga de novio con la China’”, expresó Ángel de Brito. A lo que Wanda atinó a reírse, visiblemente incómoda: “Les deseo felicidad a todos. Si esa es su felicidad…”.

“No voy a opinar (si los ve como pareja). La verdad que yo estuve 12 años con Mauro. Ojalá que sea muy feliz con ella, que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le di. Y nada, siento que todo lo que va a vivir ella, yo ya lo viví. Entonces, la va a pasar muy bien y que sea muy feliz”.

Foto: Captura (América)

“¿Podrías vincularte con ella?”, intervino el conductor del ciclo de América. Y la hermana de Zaira Nara no dudó con su respuesta: “Eso es algo ya muy profundo y no sé, el tiempo dirá. Mauro va a ser familia toda mi vida, tiene abiertas las puertas de mi casa, como de hecho las tuvo y las va a tener”.

“Ahora es un momento en que no nos estamos entendiendo, y recurro a la Justicia para que nos ayude a ordenarnos. La verdad que es una lástima ocupar a la Justicia en estas cosas que me gustaría haber resuelto sola. pero la verdad es que no puedo, en eso soy incapaz. Soy muy capaz de muchas cosas, pero eso no puedo”, cerró Wanda, contundente.

Wanda Nara: “La verdad que yo estuve 12 años con Mauro. Ojalá que sea muy feliz con ella (por la China), que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le di”.

SE SUPO CUÁLES SON LOS CARGOS QUE LA CHINA SUÁREZ PRESENTÓ CONTRA WANDA NARA

Lejos de pasar por alto el tenso encuentro que tuvieron y las fuertes declaraciones que Wanda Nara dio en el living de Susana Giménez, Eugenia “la China” Suárez tomó una drástica decisión luego de que la empresaria hablara en detalle de la relación que habría mantenido su ex (en el pasado y en la actualidad), Mauro Icardi, con ella.

Así lo dio a conocer Daniel Ambrosino en el final de América Noticias: “Como lo adelanté ayer, la China Suárez le inicia acciones legales a Wanda Nara”, comenzó diciendo el panelista al aire.

“Perimetral, bozal legal, daños y perjuicios y hostigamiento. Todas esas causas contra Wanda Nara porque se cansó de ver que le publica los audios, que se acerca en lugares públicos, que habla todo el tiempo de ella y obviamente donde la escrachó hablando mal de Pampita”, agregó. Y cerró, contundente: “Por todo eso, juicios civiles y penales”.