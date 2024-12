Susana Giménez fulminó a la China Suárez en una nota con Socios del Espectáculo luego de que Wanda Nara se sentara en su living el último domingo a hablar de su separación de Mauro Icardi.

“A mí la nota para el programa me encantó porque realmente abrió su corazón, pero para ella fue una nota de sufrimiento; me sorprendió, profundizó en varias cosas que me llamaron mucho la atención”, dijo la conductora.

Susana Giménez habló con Socios del Espectáculo.

“Le pegaba a la China constantemente...”, comentó por su parte la panelista y fue entonces cuando la diva lanzó sin filtros: “Si a vos te mete los cuernos tu marido con una mina, seguro que le pegás...”.

CÓMO FUE EL DESALOJO A MAURO ICARDI LA MADRUGADA DEL SÁBADO

A través de sus historias de Instagram, Yanina Latorre reveló cómo fue el desalojo de Mauro Icardi la madrugada del sábado: “Wanda estuvo declarando en fiscalía hasta muy tarde”.

“Mauro aguardaba a la policía tomando mate con sus abogadas. 2:30 horas se retiran las abogadas de Santa Bárbara, él se acuesta a dormir”, detalló la panelista en redes sociales.

Yanina Latorre habló del desalojo de Wanda Nara a Mauro Icardi la última madrugada en sus redes sociales.

Luego, informó: “Ahora arranca el quilombo... 3:30 am entra la policía, allanamiento y desalojo. Todo duró hasta las 6:30 de la mañana. Wanda denunció que él tiene armas, no le encontraron nada”.

“Durmió en lo de un amigo. El divorcio va a terminar en Italia por pedido de sus abogados italianos. Mauro va a denunciar que le robaron cuando estuvo Wanda y su gente a la tarde”, agregó Yanina al respecto.

Yanina Latorre informó sobre el desalojo de Wanda Nara a Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara.

Sobre la denuncia de robo, Latorre amplió: “Le falta un reloj, mucha plata y varias cosas más. Mauro va a contrademandar, tiene todo grabado, su entrada a la casa sin amenazas”.

Los abogados de ambas partes habrían presenciado el procedimiento de “exclusión de hogar” a pedido del Juzgado de Garantías N°2 de Tigre con intervención de la UFI Género de Tigre, según Infobae.

