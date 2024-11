Fue muy clara Sabrina Rojas cuando afirmó que “Luciano Castro desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí”, pero a Griselda Siciliani parace no haberle preocupado demasiado ese tema, ¡y hasta subió la apuesta!

“Con Luciano estamos de novios hace mucho, es una noticia vieja”, bromeó la protagonista de Envidiosa sobre su relación con el padre de los dos hijos de Rojas.

Entonces, el cronista de Socios del Espectáculo le comentó que Sabrina había asegurado en la gala de Los Más Clickeados 2024 que Luciano le seguía “mandando mensajes para tener un encuentro”.

Tras quedarse atónita, Siciliani bromeó para descontracturar el incómodo momento: “Sabés que no hablo de la intimidad de nadie...”.

LA PICANTE RÉPLICA DE GRISELDA SICILIANI A SABRINA ROJAS

“Yo no hablo de mi intimidad ni de la de nadie”, insistió.

Al final, Griselda Siciliani concluyó con una frase desconcertante en medio de un supuesto coqueteo de Luciano Castro con Sabrina Rojas: “Cada uno con su vida que haga lo que quiera”.