El paso de Sabrina Rojas por la fiesta de Los Más Clickeados 2024 de Ciudad Magazine no pasó inadvertido.

Por el contrario, la actriz y conductora, después de recibir el premio como una de las personalidades del año, explicó por qué rompió el silencio sin filtros contra Griselda Siciliani, a quien acusó de haber estado “obsesionada” con Luciano Castro en el tiempo que era su pareja.

“Cuando hablé, hablé consciente de que iba a rebotar. No lo planeé. Juro que me bajó ahí en el programa. Dije ‘tengo que explicar un poco el por qué’. Porque si no parece que tengo un problema solo porque es la pareja de Luciano”, dijo Sabrina en nota con Socios del Espectáculo.

Y Continuó: “Nunca pensé que iba a rebotar tanto y durante tantos días en la tele. Me empalagué del tema y, así como yo abrí la puerta, está en mí cerrarla un poquito”.

Acto seguido, el cronista Matías Vázquez le consultó si Castro le pidió que no hable más del tema en los medios, y Rojas respondió con firmeza: “Jamás dejaría de hablar porque alguien me lo diga. Es solo sentido común”.

SABRINA ROJAS RESPONDIÓ SI SIGUIÓ TENIENDO ENCUENTROS ÍNTIMOS CON LUCIANO CASTRO TRAS LA SEPARACIÓN

En ese marco, y antes de que Rojas le ponga la tapa por completo a la escandalosa olla que destacó, el notero de eltrece le hizo una picante pregunta a Sabrina ¡y respondió!

Notero: -¿Tiene de vez en cuando encuentros con Luciano Castro?

Sabrina: (Carcajada) -Yo te digo, voy a frenar el tema... ¡Mirá si tuviese algo con Lu te lo voy a contar acá!

Notero: -No me lo negás.

Sabrina: -No, no, no. Después, afuera de cámara, te cuento, para que entiendas un poco.

