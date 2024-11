A las pocas semanas de que Luciano Castro blanqueara su noviazgo con Griselda Siciliani en medio de la escandalosa separación de Flor Vigna -que afirmó que él le fue infiel con la actriz- su expareja y madre de sus hijos, Sabrina Rojas, alzó su voz.

Muy picante, Sabrina contó que Griselda habría buscado a Luciano en más de una oportunidad cuando ella estaba embarazada de él. Y como si esto no fuese suficiente, deslizó que actualmente tendría un touch and go con el padre de sus hijos mientras él está de novio con la protagonista de Envidiosa.

En este contexto, Yanina Latorre charló con Sabrina sobre su llamativo vínculo con Luciano y dio fuertes detalles en su programa radial de El Observador. “Hoy en una nota en Socios del Espectáculo le preguntaron si estaba ‘dándole a la matraca’ con Luciano Castro y no dijo que no, dijo que se lo contaba afuera de cámara para que entendiera”, comenzó, picante.

¿QUÉ LE DIJO SABRINA ROJAS A YANINA LATORRE SOBRE LUCIANO CASTRO?

Yanina Latorre contó qué le dijo Sabrina Rojas en off sobre Luciano Castro.

“A mí ella me dijo en off que Luciano no está en condiciones de decirle que se calle. Que ella va a seguir hablando. Él tiene miedo de que ella abra el teléfono y muestre mensajes con ella, con la otra, con lo viejo...”.

“Cuando le pregunté cómo es el vínculo, si lo sigue viendo, me dijo que todo el tiempo porque ellos comparten la casa. Griselda lo debe tener agarrado de los huevos, pero él va como si nada, una seda, no dice nada de lo que Sabrina está diciendo en los medios”, cerró, contundente.