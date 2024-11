Lejos de pasar por alto la actitud que tuvo Elián “L-Gante” Valenzuela al negarse a dar una nota a Secretos Verdaderos el sábado pasado, en la previa del show que brindó en el Teatro Gran Rex (al que asistió junto a su pareja, Wanda Nara), Luis Ventura compartió su enojo en A la tarde.

El conductor aclaró que no habló del tema en vivo por estar casi sin voz: “Mejor que no tenía voz porque, en ese momento, sí hubiera sido muy temperamental, como soy yo. Sobre todo, por la ingratitud y el desagradecimiento”, lanzó el periodista en el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

“Todos saben en qué lugar me puse, con respecto a todo lo que ha sido la carrera de L-Gante y todos saben lo que yo quiero a Wanda. Yo no me meto ni con sus dientes, ni con nada que tenga que ver lo ofensivo”, agregó.

Asimismo, Ventura se mostró muy ofendido por el grito del músico “aguante (Jorge) Rial” que se escuchó en la entrevista, antes de negarse a hablar con Luis: “Además, invocó una persona que sabe que está enfrentado conmigo”.

“El señor L-Gante me plantó una nota pocas horas antes de salir al aire, después de haberla promocionado toda la semana. Yo me planté por mis compañeros, por mi producción. Lo único que a mí me quedaron ganas, si no lo hice por producción, de mandarlo al cara…”, cerró el panelista, visiblemente molesto.

WANDA NARA SUBIÓ AL ESCENARIO EN EL SHOW DE L-GANTE: COMPLICIDAD Y MUCHO AMOR FRENTE AL PÚBLICO

A pesar de estar en el centro de la polémica por su escandalosa separación de Mauro Icardi (con quien tiene a sus hiajs Francesca e Isabella), Wanda Nara sigue apostando a su flamante relación con Elián “L-Gante” Valenzuela.

Ahora, a poco de haber compartido en las redes lo feliz que está con el cantante, la empresaria acompañó a su novio al show que brindó en el Teatro Gran Rex y el público estalló al verlos a puro mimo arriba del escenario.

“@lgante_keloke cantó en el Gran Rex y @wanda_nara subió al escenario”, escribieron desde la cuenta de Instagram @gabrielsotelo93, donde publicaron el momento de complicidad que mantuvieron los jóvenes al entonar uno de los hits más especiales.

El músico quiso tener a su pareja al interpretar la canción “El último romántico”, el tema que los tiene como protagonistas en el videoclip que muestra varias escenas en la cama y disfrutando de su compañía.