L-Gante asistió a Mi primo es así, de Olga, aunque la idea era que formara parte de Soñé que volaba, el programa de Migue Granados en el mismo streaming. Si bien la entrevista salió como esperaban, la idea era que se diera con Wanda Nara quien, a último momento, dejó plantado al conductor.

Así lo contó Migue al aire, bastante enojado, ya que según él fue una persona que trabaja para la flamante pareja la que habría llamado para ofrecer que L-Gante y Wanda dieran por primera vez una nota juntos.

Wanda y L-Gante le pidieron una entrevista a Migue, pero lo plantaron.

“Qué loco que ellos pidan una nota cuando es una pareja nueva que están en mil quilombos”, reflexionó Migue. Sin embargo, le escribió a ella para reconfirmar la entrevista, quien le habría contestado “no voy a ir”.

EL ENOJO DE MIGUE GRANADOS CON WANDA NARA

Migue Granados apuntó contra Wanda Nara por dejarlo plantado en Soñé que volaba a último momento.

Molesto, se contactó con la persona que le ofreció la nota de Wanda con L-Gante. “Él me dice, ‘no, si vamos’. Y aparte él labura con ellos, no era un tipo que me estafó. La nota la pidieron ellos. Anoche me escribieron de LAM y de Telefe para ver si venían para hacerles una nota y yo les ponía ‘lo dudo’”, afirmó.

A lo que Tefi Russo lo defendió. “No fue una idea nuestra, apareció la posibilidad de que vinieran y dijimos que sí”, sentenció, contundente.