Jimena Barón contó a través de su cuenta de TikTok cómo fue cuando se enteró que le dieron a Wanda Nara el papel de conductora de Love is Blind que le habían prometido a ella.

“Storytime de cuando me dijeron que iba a ser la conductora de Love is Blind, pero se olvidaron de avisarme que al final no”, comenzó contando la influencer.

Así, relató: “Un día me escribe mi representante, me dice, ‘está interesada la gente de Netflix para hacer un programa que se llama Love is Blind. ¿Lo conocés?’. Le digo ‘es mi programa preferido, soy fanática’”.

Darío Barassi y Wanda Nara son los conductores de Love is blind (Foto: Cr. Mayra Ortíz / Netflix ©2024)

“Después me dice ‘Jime, parece que este programa tiene un formato universal y la persona que conduce lo hace con una pareja, ¿estarías ok en conducir el programa con Matías, tu novio?’”, siguió.

Jimena, continuó: “Pasan de nuevo unos días y mi manager me dice ‘parece que por primera vez en la historia del programa desarmaron esto de que las parejas son realmente parejas, están re ok con vos. Descartado Matías’”.

Jimena Barón y Matías Palleiro, más enamorados que nunca (Foto: Instagram @jmena)

“Yo sabía que faltaba poco y estaba pensando en el vestuario, el pelo... el 1 de enero, fue raro, porque yo decía, ‘me tendrían que estar diciendo que me vaya a Buenos Aires’, había que volar el 5″,

“El día que supuestamente me iba a subir a este avión, que nunca más me contestaron nada, aparece un mensaje de ellos que decía, ‘mil disculpas, nos olvidamos de avisarles que al final vamos con otra conductora’”, reveló Barón.

ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE JIMENA BARÓN SE ENTERÓ QUE NO SERÍALA CONDUCTORA DE LOVE IS BLIND

Jimena Barón confesó cómo se sintió cuando supo que no conduciría Love is Blind: “Llanto, esa tarde me comí unos 11 churros. Se me partió el corazón”.

“Y aparte, no puedo entender cómo se olvidan de avisarme. Pueden tomar la decisión que quieran y seguramente es la mejor. Yo sabía que Darío (Barassi) era el otro conductor...”, sumó.

Love is Blind Argentina con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi.

Sin embargo, Jimena explicó: “Pero la otra era yo en su momento. ¿Cómo se van a olvidar? Empecé el año tan mal, tan triste. Después viajé a Corea con ellos para hacer un trabajo divino. Está todo bien”.

“Los quiero y sé que en algún futuro trabajaremos juntos, pero me han hecho empezar el año con el corazón destruído. Tanto que recién ayer empecé el programa porque no pude verlo más”, recordó indignada.

Jimena Barón en sus redes sociales.

Al final, Jimena contó: “Yo veía todo, Japón, Arabia, Reino Unido, todas las versiones. No pude verlo hasta ahora, que salió el de Dari, el de Wanda, que los amo. Son unos genios. Está buenísimo lo que están haciendo”.

