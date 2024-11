Jimena Barón se fue de vacaciones con su hijo, Momo, a las que esta vez no se sumó su novio, Matías Palleiro, a quien se lo pudo ver en Miami, lo que despertó rumores de separación.

Atenta a los comentarios de Instagram que comenzó a recibir de sus seguidoras, preocupadas por su estado sentimental, la cantante aclaró que con Matías no están separados, sino que decidieron viajar solos.

Jimena aclaró que no está separada de Matías.

“Me llama la atención como cada vez que viajamos separados muchos flashean separación y me pregunto si no es raro que no les resulte normal y sano tener vidas propias además de la vida en pareja. Aprovecho y no solo lo recomiendo, sino que confirmo que es la clave para el éxito”, sentenció Jime.

JIMENA BARÓN HABLÓ DE MATÍAS PALLEIRO COMO SU “MARIDO”

Jimena Barón compartió orgullosa una foto de Matías Palleiro trabajando en Miami, al que tildó de “marido”.

“Mi marido precioso está en Miami haciendo negocios, lo cual me alegra muchísimo porque yo no quiero trabajar. Solo quiero que se haga rico, me haga un pibe y esperarlo en casa con pan casero”, sentenció, divertida.