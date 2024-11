En los últimos días, Denise Dumas reveló su tristeza por lo que ella consideró un quiebre en su relación con Vanina Escudero y Álvaro Navia, que le quitaron el madrinazgo de su hija Joaquina y nunca le dieron explicaciones.

Todo comenzó este lunes cuando la esposa de Campi lloró a lágrima viva en su programa Nuevas tardes (TV Pública) alegando un “dolor enorme” tras la decisión de su examiga. “Me sacó el madrinazgo y no sé si tenemos diferencias, son decisiones”, dijo, al recordar que la pandemia y el viaje de los Navia a Uruguay separó a las familias.

En ese marco, LAM habló con todos los involucrados, y fue así que Vanina reconoció que la amistad con Denise dejó de ser tal. “Me impacta porque la quise muchísimo, para mí fue una mujer muy importante, pero el mundo cambió para todos y nos fuimos a vivir a otro país”, explicó.

Leé más:

Por qué Vanina y Silvina Escudero están nuevamente en guerra: la palabra de Ángel de Brito

VANINA ESCUDERO EXPLICÓ POR QUÉ DENISE DUMAS NO ES LA MADRINA DE SU HIJA, PESE A QUE SE LO PROMETIÓ

“Nosotros cumplimos con la cuarentena a raja tabla, a Joaquina le costó mucho adaptarse y ya era momento de tomar una decisión”, le contó a Fernanda Iglesias en un audio. “Yo sentí que no podía regalarle más ausencias. Hace años que no la veíamos, por lo menos dos años, y Joaquina no tenía ningún contacto con ella”, agregó Vanina, que alegó que “nunca imaginó que Denise no lo entendería”.

“Todas las veces que Vanina viajaba le escribía a Denise para hablar y verse y Denise jamás quiso”, aseguró Iglesias, basada en el relato de Escudero. Pero no se quedó ahí Vanina, que publicó un largo descargo en sus stories de Instagram.

“Sinceramente me incomoda un poco hablar de Denise, primero porque la quise muchísimo, para mí fue una persona importante y nunca hablaría mal de ella. Y por otro lado porque para aclarar siento que tengo que exponer a mi hija, algo que no hago nunca”, sentenció.

Foto: Instagram

Leé más:

Video: así reaccionó Denise Dumas al reencontrarse con su hijo que vive en Nueva Zelanda

QUÉ DIE EL DESCARGO DE VANINA ESCUDERO SOBRE LOS DICHOS DE DENISE DUMAR

“Cuando nació Joaquina elegimos que Denise fuese su madrina. Pero el mundo cambió para todos, con la pandemia y además nos fuimos a vivir a otro país. Como para cualquier niño, la pandemia no le fue fácil y nosotros cumplimos con la cuarentena a rajatabla: no vimos a nadie, solo distrutabamos de nosotros”, continúa el mensaje.

“Después nos fuimos a vivir a Uruguay y particularmente a Joaquina le costó mucho adaptarse. Ella quería bautizarse, ya con 5 años aproximadamente. Y ya era momento. En ese contexto yo sentí que no podía regalarle más ausencias”, explicó.

“Hacía años q no la veíamos a Denise, por lo menos 2 años y Joaquina no tenía ningún tipo de contacto con ella. Ella necesitaba amor y una madrina que pudiera estar con ella. Yo hablé con Denise antes de proponérselo a mamá (no fue un día antes, fue un tiempo antes de que suceda). La verdad es que nunca imaginé que no entendería. Obviamente no era algo fácil, pero pensé q a la larga podría comprender que esta decisión no tenía que ver con ella. Mi foco estaba puesto en Joaquina y en lo que ella necesitaba”, cerró la bailarina.

Foto: Instagram

Leé más:

El profundo posteo de Vanina Escudero desde el hospital donde habló de su problema de salud: “Hoy me libero”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.