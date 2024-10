Fiel usuaria a las redes sociales, Vanina Escudero sorprendió a sus seguidores al compartir una postal desde el hospital y ahondar en el problema de salud que la obligó a someterse a una intervención quirúrgica.

“Hoy me libero de una hernia supra umbilical que me daba dolor y me impedía muchos movimientos”, reveló la bailarina y hermana de Silvina Escudero, en una publicación que compartió en Instagram Stories.

“Soy demasiado activa, amo el deporte y entrenar. Me libero de ese ‘bultito’ que veían en mis fotos y que me preguntaban”, agregó Vanina, quien tiene a Benicio y Joaquina con Álvario Navia. Y cerró, llevando tranquilidad a los usuarios y seres queridos: “Fue una cirugía simple para un gran equipo médico como el que me interviene”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@vaninaescudero) Por: Fabiana Lopez

EL RADICAL CAMBIO DE VIDA DE ÁLVARO NAVIA QUE PROVOCÓ UN TEMPORAL CON VANINA ESCUDERO

Álvaro Navia habló por primera vez de la fuerte situación límite que enfrentó con Vanina Escudero, con quien está hace veinte años y con quien es padre de sus hijos, Joaquina y Benicio.

“Nunca hay motivos de celos entre nosotros. Llego siempre temprano de mi laburo, no me engancho en nada raro, me voy cuando me tengo que ir. Es mucho más fácil la vida siendo uno mismo, sin complicar nada y sin complicarle la vida a los demás”, reveló en Pronto, remarcando que es muy respetuoso de su relación.

“No todo fue color de rosa y por supuesto que hemos tenido discusiones y nos hemos peleado, pero jamás tuvimos una crisis fuerte, de esas en las que uno arma las valijas y se va de la casa. ¡Nunca! Aprendimos a hablar las cosas y los problemas los enfrentamos juntos”, sumó el humorista, destacando la madures de su vínculo.

El periodista de Pronto quiso saber si “les costó mucho ser padres, ya que muchas parejas terminan separándose”. Entonces, Álvaro Navia admitió que sí. “Sí, te separa o te une más que nunca”, cerró, contento por su familia con Vanina Escudero.