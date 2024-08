Álvaro Navia habló por primera vez de la fuerte situación límite que enfrentó con Vanina Escudero, con quien está hace veinte años y con quien es padre de sus hijos, Joaquina y Benicio.

“Nunca hay motivos de celos entre nosotros. Llego siempre temprano de mi laburo, no me engancho en nada raro, me voy cuando me tengo que ir. Es mucho más fácil la vida siendo uno mismo, sin complicar nada y sin complicarle la vida a los demás”, reveló en Pronto, remarcando que es muy respetuoso de su relación.

Álvaro y Vanina.

“No todo fue color de rosa y por supuesto que hemos tenido discusiones y nos hemos peleado, pero jamás tuvimos una crisis fuerte, de esas en las que uno arma las valijas y se va de la casa. ¡Nunca! Aprendimos a hablar las cosas y los problemas los enfrentamos juntos”, sumó el humorista, destacando la madures de su vínculo.

¿QUÉ SITUACIÓN LÍMITE ATRAVESARON ÁLVARO NAVIA Y VANINA ESCUDERO?

El periodista de Pronto quiso saber si “les costó mucho ser padres, ya que muchas parejas terminan separándose”.

Álvaro, Vanina y sus hijos.

Entonces, Álvaro Navia admitió que sí. “Sí, te separa o te une más que nunca”, cerró, contento por su familia con Vanina Escudero.