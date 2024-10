La relación entre Vanina y Silvina Escudero pasaría por uno de sus peores momentos, y Ángel de Brito puso el foco en la guerra entre las hermanas.

“Silvina me dijo, ‘qué suerte que a vos te contestó, porque yo no sé por qué está enojada conmigo’”, arrancó el conductor de LAM.

“No solo las bikinis, sino que tenían proyectos de teatro, de streaming, de radio, de baile, de zapatos. Tenían muchos proyectos y en un momento se pudrió todo. Fue muy notorio”, continuó.

Silvina y Vanina Escudero.

Ahí, Ángel explicó: “Fue el cumpleaños de Silvina la que no estaba era la hermana. No solo que no estaba, que bueno, podés no ir, porque tuvo un problemita de salud y se operó. Pero ponele que no querés ir a una fiesta. Ni una mención. Ni un ‘feliz cumple’. Nada. Vanina no la remó”.

QUÉ DIJO VANINA SOBRE SU DISTANCIA CON SILVINA

“La realidad es que por respeto a la familia no voy a hablar”, afirmó la mayor de las Escudero.

Vanina Escudero.

“Yo creo que estos temas no se hablan en televisión. Jamás hablé de mi familia y no quisiera empezar ahora, porque es lo más preciado”, se diferenció de Silvina.

Ahí, Ángel acotó: “Me da que no es profesional el tema. No es de trabajo. No se van a pelear por dinero”.

Al final, Silvina se mostró contrariada por la frialdad de su hermana Vanina Escudero: “No sé qué le pasa, no quiero que tome las cosas a mal. Está enojada y no sé qué le pasa”.