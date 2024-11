Es un momento de mucha felicidad la que vive Cinthia Fernández después de haber apostado nuevamente al amor con Roberto Castillo. Y a casi dos meses de haberse comprometido en México, la panelista reveló que su novio tuvo un importante gesto de amor en honor a ella.

Indagada por tatuaje que se hizo inspirada en Roberto, Cinthia aseguró que él también la lleva tatuada en su piel: “Los dos tenemos (tatuaje), se lo tatuó en el mismo lugar. Él se tatuó nombre y apellido ‘Cinthia Fernández’. Yo no, yo puse nombre, pero porque se me juntaba con otro de la espalda y cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho”, reveló en una nota que dio a El Diario de Mariana.

En cuanto a su presente sentimental, remarcó: “Estoy muy contenta, es algo que no me esperaba. Yo seguía en mi rutina y cuando te sorprende la vida, es muy lindo. Me voy a casar el año que viene, en diciembre”.

Cinthia Fernández, de vacaciones junto a sus hijas y su novio Roberto Castillo

“Yo digo diciembre porque hace calor y todo el mundo me putea porque dicen ‘vamos a estar todos pegoteados’. Dije que no me casaba ni muerta y no resisto archivo”, agregó, con humor, dejando en claro lo feliz que está con el abogado.

“Él es una persona... lo más especial que alguien puede encontrar. Es un compañero increíble, es un caballero, es muy cariñoso y es admirable profesionalmente”, cerró, sin escatimar en halagos para el hombre que conquistó su corazón”.

Cinthia Fernández: “Los dos tenemos (tatuaje), se lo tatuó en el mismo lugar. Él se tatuó nombre y apellido ‘Cinthia Fernández’. Yo no, yo puse nombre, pero porque se me juntaba con otro de la espalda y cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CINTHIA FERNÁNDEZ Y ROBERTO CASTILLO SE COMPROMETIERON EN MÉXICO

A dos meses de haber blanqueado que comenzó una nueva historia de amor con Roberto Castillo (quien fue su abogado y la ayudó legalmente en el litigio legal que tuvo con su ex, Matías Defederico, con quien tiene a sus hijas Charis, Bella y Francesca), Cinthia Fernández confirmó que su novio le pidió casamiento.

Así se vio reflejado en el posteo que compartió Cinthia en las redes, en septiembre pasado: “¡Sí, quiero @_robertocastillo__! ¡Te amo en esta y mil vidas, amor de mi vida! #InmensamenteFeliz”, escribió la panelista en Instagram.

Además, en el posteo que se puede ver imágenes del momento especial que vivieron en pleno compromiso que se llevó a cabo en México, donde están de vacaciones, con la playa como escenario principal.

Foto: Instagram (@cinthia_fernandez_) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, el letrado también dio cuenta del gran momento personal que atraviesa con la mujer que logró conquistar su corazón y también dejó huella de esta noche especial en sus redes.