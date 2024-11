A menos de dos meses de separarse de Roberto García Moritán, Pampita volvió a apostar al amor de la mano de Martín Pepa y una romántica foto terminó de confirmar el romance, como su estadía compartida en Europa.

En Arriba Argentinos la periodista May Martorelli habló a fondo de la postal de la modelo dándole un beso al polista, con quien ya se muestra enamoradísima.

“Pampita estuvo de gira por Europa. Primero estuvo en París y después se fue a Londres. En Londres se le suma el protagonista del último mes, Martín Pepa”, contextualizó la periodista de eltrece.

“Y miren esta foto que es de Paulita Varela. Pampita postea esta foto”, agregó May con la imagen de Carolina Ardohain dándole un beso en la mejilla a Martín Pepa en un ascensor.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN HABLÓ DE SU PRESENTE AMOROSO, TRAS EL ROMANCE DE PAMPITA CON MARTÍN PEPA

A un mes y medio de comunicar su separación de Pampita, Roberto García Moritán habló de su presente sentimental tras las versiones de que estaría iniciando un romance bajo perfil.

“¿Estás solo? Porque se vieron imágenes tuyas entrando con alguien al departamento”, le preguntó el notero de Intrusos.

Pese a reaccionar con una sonrisa, el exfuncionario contestó con contundencia: “Esto solo. Eso es mentira. Nunca me vieron entrando con nadie ni saliendo con alguien. Vieron una imagen de una señora caminando por acá y me la atribuyeron a mí”.

“Estoy solo. Voy a estar solo todo el tiempo que sienta que tenga que estarlo”, afirmó García Moritán.

Acto seguido, expuso sus ganas de volver a enamorarse tras la escandalosa separación de Pampita, luego de cinco años de amor.

“Cada día me siento mejor y ojalá, en un tiempo cercano, encuentre a alguien que me vuelva a entusiasmar de la forma que me entusiasmó Caro en su momento”, aseveró Roberto.

