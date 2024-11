Una ex novia de Martín Pepa fulminó a la nueva pareja de Carolina “Pampita” Ardohain. Según dijo Ángel de Brito en su programa de Bondi, el flamante amor de la modelo no es polista y sí es muy mujeriego.

“Las ex del polista empiezan a escribir y van a Yanina Latorre que saben que va a contar. Yanina me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show pero voy a leer alguno nada más”, dijo De Brito.

“No es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista. Mujeriego a morir”, dice uno de los mensajes según Ángel.

QUÉ DIJO LA EXNOVIA DE MARTÍN PEPA, LA NUEVA PAREJA DE PAMPITA

Pampita y Martín Pepa se mostraron juntos en el Abierto de Polo este fin de semana. Y las fotos en las que se los ve sonrientes circularon por las redes.

De acuerdo a lo anunciado por De Brito, Yanina leerá más mensajes de las ex de Pepa en la emisión de este lunes de LAM, el programa que emite América.

CUÁL SERÁ EL PRIMER VIAJE ROMÁNTICO DE PAMPITA Y MARTÍN PEPA

Mientras Pampita y Martín Pepa afianzan el vertiginoso vínculo que nació hace menos de un mes, tras la separación de la modelo de Roberto García Moritán, estarían a punto de concretar un viaje que se podría considerar como una “mini luna de miel”.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Instagram/chismesdeker)

En El run run del espectáculo, Fernando Piaggio contó que la modelo y el polista “se permiten todo”. “Y cuando digo todo es todo y es este viaje, ahora arman un viaje a Nueva York en diciembre”, adelantó el conductor.