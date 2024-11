Luego de se filtraran algunas imágenes de una mujer entrando y saliendo de la casa de Roberto García Moritán, a poco de separarse de Carolina “Pampita” Ardohain (y que despertó rumores de un nuevo romance), el expolítico rompió el silencio, fue contundente al dar detalles de su presente sentimental y ahondó en cómo se siente después de la ruptura con la madre de su hija, Ana.

“Todos los días estoy mejor. Estoy muy focalizado en mi familia, en los chicos y en qué es lo que voy a hacer”, comenzó diciendo Moritán en una nota que dio a El diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

Sin embargo, ante la consulta sobre su vínculo con la top y todas las especulaciones que surgieron desde que culminó su historia de amor, Roberto fue contundente con su postura: “No voy a hablar nunca de Caro, no tengo nada que decir de ella más que cosas maravillosas”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, el entrevistado despejó todos los rumores sobre aquella imagen de la joven con quien lo vincularon sentimentalmente: “Inventan”, lanzói. Y sobre su estado anímico, cerró, a corazón abierto: “Estoy triste y ya habrá tiempo para el amor, en algún momento, espero”.

Roberto García Moritán: “Estoy triste y ya habrá tiempo para el amor, en algún momento, espero”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE ROBERTO GARCÍA MORITÁN LLAMA “SIN PARAR” A PAMPITA TRAS ENTERARSE DE SU NUEVO ROMANCE CON MARTÍN PEPA

A poco de conocerse que Carolina “Pampita” Ardohain estaría comenzado una nueva historia de amor con Martín Pepa, en LAM aseguraron que Roberto García Moritán estaría atravesando una fuerte angustia al enterarse de este nuevo romance.

“Entiendo que Roberto está con mucha, mucha ansiedad porque se enteró de la noticia de Carolina y tengo la data de que él la llama sin parar llorando desconsolado”, comenzó diciendo Pepe Ochoa en vivo.

Tras escucharlo, Yanina Latorre sumó más información: “Está desconsolado con la situación porque ella fue muy rápido. Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella de Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él. Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días”.

Foto: revista Caras. Por: Fabiana Lopez

“Él está muy estresado por su futuro laboral, por su futuro político porque cree y siente que tiene su carrera política acabada. Está desconsolado y se siente mal porque, imagínate, eras el marido y estaba todo bien”, agregó.

Y cerró, con un contundente análisis: “Te separaste y, por ahí, aspirás a un reencuentro. Te choca si estás recién separado que, a las dos semanas, la otra persona esté planeando una vida con otro. Pensás que no te quería hace mucho”.