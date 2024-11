A menos de dos meses de su separación “oficial” de Roberto García Moritán, Pampita emprendió un viaje de soltera a París que retrató en su perfil de Instagram mientras en Buenos Aires Pitty la numeróloga le hizo un sugestivo vaticinio sobre su romance con Martín Pepa.

“A Pampita la veo como en un periodo de transición”, señaló la numeróloga. “Como para hacerte una predicción de Pampita, a mí me encantaría que a ella le vaya bien siempre”, adelantó, antes de ahondar en su nueva relación.

“Es una mujer que ha sufrido tanto, que ha pasado por tantas pruebas en la vida. ¿Quién no quiere ver feliz a Pampita? Todos creemos que Pampita esté muy bien, pero creo que todavía hay un periodo de transición, hay cosas pendientes”, aseguró.

Pitty la numeróloga, Pampita y Martín Pepa (Foto: capturas elnueve y América TV)

PITTY LANZÓ UN SUGESTIVO VATICINIO SOBRE EL ROMANCE DE PAMPITA CON MARTÍN PEPA

“Yo no sé si ella ha dejado de querer a su ex marido, y no creo que su ex marido la haya dejado de querer todavía a ella”, lanzó Pitty. “Hay miradas de bruja, de mujeres intuitivas como yo, que tienen como una mirada diferente a lo que ven los ojos de las otras personas. Y no sé si vuelven, pero no sé si está totalmente terminada”, auguró.

“Así como dije en algún momento en un programa que se iba a separar una pareja, hoy digo ‘Espera, porque no se tapan las cosas’. En todos los duelos de las parejas hay un tiempo, un proceso. Y por más que uno se venga peleando años, me parece que hay un proceso y somos personas”, agregó.

“Lo dije desde el día uno: ‘No pasa nada con Martín Pepa y Pampita’”, aseguró Gustavo Méndez. “Es una distracción. Pampita es luz, entonces es una persona tan bella que cualquiera va a querer estar con Pampita. Pero la verdad que creo que algo va a pasar que nos va a cambiar la mirada. Cada uno en su caso sabe lo que tiene que hacer”, cerró Pitty..

Pampita y Martín Pepa.

