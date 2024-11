En medio de las alentadoras noticias que empezaron a circular sobre el estado de salud de Jorge Lanata, Fernanda Iglesias dio a conocer la información que le hicieron llegar sobre el periodista, pero Elba Marcovecchio la desmintió en vivo.

“Lanata lúcido por la mañana. Por ejemplo, hoy estuvo lúcido de 7.30 a 11.30 de la mañana. Le contaron que habían atentado contra Donald Trump y estaba indignado porque le dijeron que fue hace un montón de meses, porque no se acuerda nada de los últimos meses. Entonces le dicen, ‘no, esto fue hace tres meses’, y es como que no puede creer que se perdió tantas cosas”, comenzó diciendo Fernanda en LAM.

“Lo dejan descansar por la tarde y le ponen el respirador. Lo que me dijeron es que ahora el único problema que tiene es respiratorio, que todo lo demás está bien, y que cuando eso esté más o menos tranquilo, como se dice, estable, en dos semanas lo trasladarían de nuevo a la clínica donde va a ser el trabajo neurológico. Y por eso tienen que ver cómo se recupera, que realmente pasó una muy difícil”, agregó.

Y siguió: “También, le mandan videítos todos sus amigos y Jorge los mira y reacciona. Y lo que me contaron es que ya esos episodios de delirio que tuvo se terminaron, que está mucho mejor de ese tema”.

Minutos más tarde, Yanina Latorre dio a conocer el mensaje que le hizo llegar Marcovechio: “Me está escribiendo Elba y dice que no sabe de dónde sacaste la información de que Lanata está lúcido y que mira videos y que le cuentan cosas, porque ella es la que está todas las mañanas de 8 a 11, y que no saben por qué lo estigmatizan así”, expresó.

Y cerró: “Jorge no está lúcido, ni mira videos, ni nadie le contó nada de Trump, ni habla. O sea, me pide por favor que lo aclare porque es mentira y que va en contra de las partes de la clínica. Elba me dice ‘Jorge no está en tiempo y espacio, y es normal. A mí me interesa solamente la verdad. Él está muy bien, pero decir eso es forzarlo. Estoy día a día al lado de Jorge y si bien está bien, no está lúcido. Detesto la mentira, igual que Jorge’”.

QUÉ DIJO CARMEN BARBIERI DE LA EXORBITANTE CIFRA QUE HABRÍAN GASTADO DE LA TARJETA DE JORGE LANATA

En medio de las alentadoras noticias que se conocieron sobre el estado de salud de Jorge Lanata, mientras se recupera favorablemente en el Hospital Italiano de su última intervención quirúrgica, Carmen Barbieri analizó la exorbitante cifra que habría utilizado la secretaria del periodista en el últimos mes.

“Se está hablando de tanta plata que se está gastando de Lanata hoy. Él está luchando por su vida, está saliendo adelante lentamente y se habla de un monto de dinero que se gasta terrible, de 51 millones de pesos”, comenzó diciendo la conductora de Mañanísima, el programa que conduce por eltrece.

“También se habla de un gasto de veterinaria doble, que se pagaron dos veces con la tarjeta. Terrible. Parece ser que se están apurando”, agregó. Y siguió: “Yo estoy segura que Jorge va a salir adelante, pero pareciera que se estuviesen apurando a gastar la plata. A ver, no estoy en contra de esta familia, pero en muchas familias pasa esto”.

Tras escucharla, Rosenfeld cerró, firme: “Más allá de lo que vos decís, que es técnico y jurídico a la vez, tiene una doble mirada. Que las mujeres estén peleando ahora como si Lanata no existiera, eso es lo triste y doloroso porque él está. Ojalá algún día se despierte y vea la pelea cruel que está teniendo una familia que tendría que estar juntos apoyando que se cure y que vuelva a ser el Lanata que todos conocimos”.