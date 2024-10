Como todas las mañanas desde los últimos días de internación de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio habló con la prensa y dio que hablar por su reacción cuando le preguntaron por el supuesto poder que tendría una de sus exparejas.

“Con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento”, informó Sara Stewart Brown en X.

Sara Stewart Brown en X.

“Sara hizo un posteo sobre un revocación de un poder”, le comentaron entonces a la abogada y actual esposa del periodista, quien saludo a los periodistas e ingresó al Hospital Italiano.

ELBA MARCOVECCHIO CONTÓ CÓMO PASÓ LA NOCHE JORGE LANATA

Esta mañana, Elba Marcovecchio contó en televisión cómo pasó la noche Jorge Lanata luego de que lo operaran por cuarta vez desde que está internado en el Hospital Italiano.

“Pasó la noche bien, yo estuve ayer a la noche, el post es lo que a todos nos da un poco de temor. Estoy angustiada porque es mi compañero, es el hombre que amo”, dijo la abogada sobre la salud del periodista.

“Se dijo que las invitaron a retirarse porque habría habido un escándalo...”, le consultó el cronista y ella desmintió: “No, no me crucé con las chicas, para nada, no me crucé con nadie en ningún momento”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.