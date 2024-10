Romina Manguel habló con LAM sobre la guerra de Elba Marcovecchio con las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, y lanzó una picante chicana respecto a los rumores de romance.

“Él protege a sus hijas, las ama, como la gran mayoría de los papás que tienen la suerte de tener una relación con los hijos, con idas y vueltas como tienen todos. Claro que no se hubiese casado si hubiera sabido todo esto”, dijo la periodista.

Entonces, reafirmó: “Y mucho menos que estén en una situación tan vulnerable cuando él no las puede defender, pero tienen madres hermosas y enteras y que yo quiero mucho y que soy amiga”.

Romina Manguel habló con LAM de Jorge Lanata.

“A pesar de haber sido la amante de Lanata tanto tiempo, me quieren mucho, las hijas también”, dijo irónica y luego siguió con su humor picante: “Si se hubiese casado conmigo no hubiésemos tenido ese quilombo”.

ROMINA MANGUEL DIFERENCIÓ SU VÍNCULO CON LAS HIJAS Y EXESPOSAS DE LANATA DEL DE ELBA MARCOVECCHIO

En el ida y vuelta con el programa de América, Romina Manguel diferenció su vínculo con las hijas y exesposas de Jorge Lanata del de Elba Marcovecchio: “Acá no hay partes”.

“Simplemente soy muy amiga hace muchos años, son mi familia y si yo las veo mal voy a estar cerca de Lola, Bárbara, Kiwi y Andrea. A Elba no la conozco, no me pueden pedir que me ponga de su parte porque no la conozco”, sentenció.

