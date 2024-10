Esta semana trascendió que Alejandra Mendoza, la apoderada de Jorge Lanata, realizó gastos por 51 millones de pesos por lo que Elba Marcovecchio le exigió una rendición de cuentas al respecto a través de la Justicia.

Sin embargo, lejos de permanecer en el anonimato, Mendoza se alineó con Bárbara y Lola, las hijas de Lanata, y le respondió a Marcovecchio a través de una serie de audios que envió en exclusiva a A la tarde.

“La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En junio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto porque los mayores gastos los hizo ella, y se enojó. Tengo el WhatsApp con ella. Después me invitó a su estudio a una reunión a la que fui y le mostré todos los gastos”, reveló la administradora.

QUÉ DIJO LA ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE JORGE LANATA TRAS LA DENUNCIA DE ELBA MARCOVECCHIO

“De hecho lo que está publicado al aire, lo que cobra Sara, lo que se cobra de la cuota del departamento de los sueldos, todo eso lo sacó de la información que yo le dí. Lo cuál me parece gravísimo porque a Jorge no le gustaría que ande ventilando eso”, se quejó Mendoza.

“Me resulta bastante desagradable escuchar que diga cuánto cobra cada uno como si nosotros no trabajáramos”, agregó la administradora, que también hizo referencia la camioneta de Lanata por la que Marcovecchio se quejó con ella debido a los gastos de combustible.

“La camioneta está en el garage. Solo la pueden manejar Facundo y Lola, son las dos personas a las que Jorge les dio cédula azul para manejar”, señaló. “Los gastos que hacen con las tarjetas están autorizados por su padre. Jorge los solventó porque fue su decisión mantener a sus hijas”, agregó.

LA ADMINISTRADORA DE JORGE LANATA CONTRAATACÓ A ELBA MARCOVECCHIO

Finalmente, Alejandra Mendoza cerró volviendo a tocar el tema de los gastos de Marcovecchio con la tarjeta que le dio el periodista. “No tanto la tarjeta de Elba que nunca la autorizó a gastar mucho. De hecho, hasta antes de la internación de Jorge, Elba gastaba muy poco con la tarjeta de él”, señaló.

“Después de la internación empezó a hacer los mayores gastos. Nunca los gastos fueron de comida, obviamente, y no voy a revelar las sumas de lo que gasta cada uno, pero gastó más de lo que nadie gastó en todo este tiempo”, cerró, dejándole un bomba de tiempo que desactivar a Elba Marcovecchio.

