Elba Marcovecchio habló con Socios del Espectáculo sobre Jorge Lanata y fue lapidaria con una frase sobre las acusaciones de las hijas del periodista, Bárbara y Lola, en su contra.

“¿Van a hablar tus abogados en algún momento? porque se apunta mucho en tu contra y no hay palabra oficial de parte tuya”, indagó el movilero y la esposa del periodista respondió: “No, mi prioridad es Jorge”.

“¿Pero nadie va a hablar de todas las cuestiones legales?”, insistió Walle Leiva y fue entonces cuando la abogada lanzó picante: “La prioridad es Jorge y la verdad siempre llega”.

Elba Marcovecchio habló con Socios del Espectáculo.

“¿Sabías de este poder que tenía Sara por encima del tuyo?”, repreguntó el periodista y Elba cerró: “Basta, esas cuestiones a mi no me importan nada, lo único que me importa es Jorge. Entiendanme, pasé con él todas las operaciones”.

ELBA MARCOVECCHIO NEGÓ EL SUPUESTO ESCÁNDALO CON LAS HIJAS DE JORGE LANATA EN EL HOSPITAL

Elba Marcovecchio negó los rumores de un supuesto cruce con las hijas de Jorge Lanata en el Hospital Italiano luego de la cuarta intervención quirúrgica.

“Ayer trascendió que las invitaron a retirarse por un escándalo, se dijo que hubo gritos”, le consultó el cronista y ella contestó contundente: “No, no me crucé con las chicas, nada”.

