La esposa del periodista lanzó un contundente mensaje en su perfil de Instagram.

En medio de las acusaciones cruzadas con las hijas, ex parejas y colegas de Jorge Lanata por el cuidado de la salud del periodista, Elba Marcovecchio les salió el cruce a todos a través de sus redes sociales.

Tras el final de la última cirugía a la que fue sometido Jorge Lanata de manera exitosa, trascendió que hubo un cruce entre las hijas del periodista y ella que terminó mal cuando todas fueron “invitadas a retirarse del hospital”.

“Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad”, escribió Marcovecchio. “Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes...”, agregó en la story.

QUÉ DIJO ELBA MARCOVECCHIO COMO DEFENSA ANTE LOS ATAQUES DE LAS HIJAS Y EX PAREJAS DE JORGE LANATA

“No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: ‘Se van a matar por la plata’. Se quedó corto. Al menos yo jamás hubiera imaginado que para tal fin llegarían a pedir la determinación de capacidad de su propio padre, el periodista más brillante de la Argentina. Sus actos hablan por ellas”, agregó.

En este sentido, Elba ensayó una nueva defensa en sus redes sociales. “Por respecto a Jorge elijo no hablar y solo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó”, escribió.

“Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza…. Siempre”, cierra la última story de Instagram que compartió la abogada.

