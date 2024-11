Luego de convertirse en la palabra más buscada después de las repercusiones que despertó la noticia sobre su crisis con su esposa, Marynés Breña, Guillermo Francella rompió el silencio, ahondó en su presente sentimental y defendió a su hermano, Ricardo, después de sus fuertes exabruptos al ser interceptado por las cámaras de A la tarde.

“Se mezcló todo, mi hermano, pobre. No todo el mundo está acostumbrado, no todo el mundo tiene que bancarse la cámara. Yo me acerqué porque te ví, pero muchas veces arrancan con la cámara prendida. Si uno está canchero lo puede manejar; pero si no, no se puede”, expresó el actor en una nota que dio a Intrusos.

“Ayer estuve cenando con mi hermano y está todo muy bien con todos. Agradezco y pido disculpas por no haber podido charlar con ustedes”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y sobre su vínculo con la madre de sus hijos Yoyi y Nicolás, cerró: “No hay nada raro, somos una familia hermosa con mi mujer, con mis hijos, con este vínculo que tenemos. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, ninguna crispación”.

SE SUPO QUIÉN CONTIENE A GUILLERMO FRANCELLA, EN MEDIO DE LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE MARYNÉS BREÑA

Luego de las repercusiones que despertó la noticia que lanzó Paula Varela en Socios del Espectáculo, quien lanzó que Guillermo Francella y Marynés Breña se habrían separado tras 36 años de amor, se conoció quién estaría conteniendo al actor.

“A mí, lo que me dijeron es que ya hace 6 meses, confirmando lo que dice Paula, existe esta situación de crisis terminal y que por lo menos durante mucho tiempo, no sé si hasta el día de hoy, siguieron compartiendo la casa”, comenzó diciendo Nancy Duré en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Me agregan otro dato que no lo teníamos, que es que en los Martín Fierro, Guillermo realmente estaba angustiado. ¿Y saben quién sabe todo y con quién se fue a festejar ese premio porque no quería pasarla solo? Con el Puma Goity, que es íntimo amigo de él”, agregó.

Foto: Web

Y cerró, contundente con la información que le hicieron llegar sobre los protagonistas de El Encargado: “Dicen que han ido a comer varias veces y que el Puma es como la persona que lo está conteniendo en este momento”.