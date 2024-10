Luego de las repercusiones que despertó la noticia que lanzó Paula Varela en Socios del Espectáculo, quien lanzó que Guillermo Francella y Marynés Breña se habrían separado tras 36 años de amor, se conoció quién estaría conteniendo al actor.

“A mí, lo que me dijeron es que ya hace 6 meses, confirmando lo que dice Paula, existe esta situación de crisis terminal y que por lo menos durante mucho tiempo, no sé si hasta el día de hoy, siguieron compartiendo la casa”, comenzó diciendo Nancy Duré en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Me agregan otro dato que no lo teníamos, que es que en los Martín Fierro, Guillermo realmente estaba angustiado. ¿Y saben quién sabe todo y con quién se fue a festejar ese premio porque no quería pasarla solo? Con el Puma Goity, que es íntimo amigo de él”, agregó.

Y cerró, contundente con la información que le hicieron llegar sobre los protagonistas de El Encargado: “Dicen que han ido a comer varias veces y que el Puma es como la persona que lo está conteniendo en este momento”.

PAULA VARELA SE COMUNICÓ CON GUILLERMO FRANCELLA Y MARYNÉS BREÑA TRAS LA VERSIÓN DE CRISIS

La primicia de Paula Varela sobre la separación de Guillermo Francella de Marynés Breña, luego de 36 años en pareja, generó un cimbronazo y la periodista aclaró que se comunicó con los padres de Nicolás y Johanna.

“Les escribí a los dos, obvio. Pero no me respondieron”, lanzó la panelista. Y agregó: “Marynés acepta la separación, que es de hace meses. Me dicen que ella tomó la decisión, y tengo entendido que ella se fue de la casa”.

“Lo que a él más le molestó fue que sea justo en este momento que empezaba a filmar y va a estar más expuesto”, cerró Paula sobre Francella.