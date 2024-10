La situación de Guillermo Francella (69) respecto a los rumores sobre su supuesta separación de Marynés Breña (58) tras 36 años juntos fue tema de uno de los informes de Bendita, donde una de las panelistas, Mariela Fernández, le hizo un insólito pedido al actor de El encargado.

Todo comenzó cuando la producción del ciclo de El nueve no solo se ocupó de la “crisis profunda” que estarían viviendo el actor y su esposa según contó Paula Varela este lunes, sino también sobre las repercusiones.

En particular, el informe incluyó imágenes del accidentado approach que le hizo el cronista de A la tarde Oliver Quiroz a Ricardo, el hermano de Guillermo Francella que concluyó con una amenaza de “cazotes” por parte del martillero de Belgrano.

CUÁL FUE EL INUSUAL PEDIDO QUE LE HICIERON EN BENDITA A GUILLERMO FRANCELLA PARA LA CUARTA TEMPORADA DE EL ENCARGADO

Al finalizar el informe, Beto Casella notó que “estaba muy caliente el hermano”. “Estaba muy enojado. ¿Qué fibra le tocó? A veces puede pasar que haya una versión equivocada, rumores… Pasa… El personaje sale y aclara. ¿Qué pareja no tiene una semana, 15 días de crisis?”, agregó.

“Yo creo que si el enojo es tan grande es porque hay un enojo de verdad. Si no, no te enojás tanto”, advirtió Any Ventura. “Y ahí obvio que se van a enojar si confunden crisis con separación porque ¿qué matrimonio no tuvo crisis?”, acotó Enzo Aguilar.

“Con esta aparición televisiva tenemos Ricardo Francella de acá a dos años”, arriesgó Ale Maglietti, antes de que Mariela Fernández intervenga con una idea para tener en cuenta. “Si hacen una nueva temporada de El encargado yo la quiero con el hermano de Francella”, dijo la locutora.

