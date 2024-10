Alejandra Maglietti hizo un contundente descargo en el programa de Lizy Tagliani de Radio Pop por recibir críticas por parte de los haters después de publicar un video en sus redes sociales donde se la ve a cara lavada.

“Me molesta cuando se meten con lo físico, con comentarios como ‘te arruinaste la cara’, ‘te hiciste de todo’. La gente cambia, ¡estoy viva! Pasaron 20 años, ¡obvio que no voy a tener la misma cara!”, dijo harta.

Indignada, la panelista sumó: “Siento que me exigen, a esta edad, tener la misma cara que a los 20. ¡No la voy a tener! Esto me genera una inseguridad que ni siquiera tenía porque no me lo había planteado antes”.

Alejandra Maglietti se mostró a cara lavada y las redes se sorprendieron por cómo luce sin maquillaje (Foto: Captura X /porqueTTarg)

“Yo estaba contenta como estaba. Si alguien me critica por algo que dije y quiere discutirlo, está bien. Pero llega un momento en que digo: ‘¡Loco, basta de joderme con lo físico! ¡Estoy recontra podrida!’”, lanzó.

QUÉ DIJO ALEJANDRA MAGLIETTI A QUIENES CRITICAN SU ASPECTO FÍSICO

En medio de su descargo por las críticas a su cuerpo, Alejandra Maglietti hizo un categórico pedido: “Hace 20 años que me vengo fumando comentarios como ‘que soy petisa’, ‘que esto, que lo otro’”.

“¿Sabés la cantidad de desfiles que hice muerta de vergüenza por mi cuerpo? Y tantos años después tengo que seguir aguantando lo mismo. A mí me parece importante plantear esto como un debate”, sumó.

Fue al final cuando la abogada dijo: “Lo único que pido es que no me lo digas, porque me lastima. Punto. Después, pensá lo que quieras de mí”.

