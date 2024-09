A poco más de un mes del escándalo de Tamara Pettinato por su video con Alberto Fernández en la Casa Rosada, Alejandra Maglietti reveló que en Bendita hay un grupo paralelo de WhatsApp en el que su excompañera no estaba incluida.

¿El contexto? Tamara fue desvinculada del programa que conduce Beto Casella y fue eliminada del grupo de panelistas, inmediatamente después de su desvinculación.

En la ceremonia de los Martín Fierro 2024 y tras ganar el galardón Bendita, Maglietti, Edith Hermida, Enzo Aguillar y Romina Scalora hablaron de la expulsión del grupo de WhatsApp de Tamara Pettinato.

EN BENDITA HAY UN GRUPO DE WHATSAPP PARALELO AL PRINCIPAL

Enzo Aguillar: -Es un grupo de WhatsApp en el que nadie participa. Es solo rutina y los días que vamos al programa.

Romina Scalora: -No hay charlas.

Edith Hermida: -Todos contestaron mal, yo ese día no contesté. Cuando vos formás parte de un trabajo, formás parte de ese grupo. Cuando dejás ese trabajo, ya no sos parte de ese grupo. Es tan simple y sencillo como eso.

Alejandra Maglietti: -Además, el único chat que hay paralelo al chat de los panelistas es el chat que tenemos con las chicas históricas de Bendita. Nunca entró nadie más que no seamos nosotras. Somos tres (Edith, Any Ventura y Ale) y estamos hace quince años.

Edith: -No sabés si hay más chats paralelos.

Ale: -Si crearon otros no lo sé, yo no formo parte de otro. A mí no me invitaron.