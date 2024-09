Alejandra Maglietti, flamante panelista del ciclo Bendita (Canal 9), le dio una sincera entrevista a María Laura Santillán en la que habló de sus cirugías y retoques estéticos.

La letrada aseguró que jamás se hizo cirugías estéticas, pero sí algún que otro retoque. En este contexto, reveló que se arrepintió de haberse puesto hialurónico en el rostro y pidió que por favor se lo retiraran.

Alejandra se puso ácido hialurónico en el rostro y se arrepintió.

“En la cara, cirugías no me hice, pero sí en un momento me puse ácido hialurónico y después lo disolví porque no me gustó. No me encontraba. En los labios sí me lo sigo poniendo, pero en el resto de la cara no”, sentenció.

¿POR QUÉ ALEJANDRA MAGLIETTI SE DISOLVIÓ EL ÁCIDO HIALURÓNCO DEL ROSTRO?

Alejandra Maglietti contó por qué le pidió al profesional que por favor diera un paso atrás y le sacara el producto que le había puesto en el rostro.

“Estaba muy pepona. Pedí que me lo sacaran, No fue fácil, duele un poco, pero me lo saqué porque no me gustó el resultado. Botox sí uso, y los labios. Además de cremas, para que se vea bien la piel”, sentenció en diálogo con Infobae revelando que va a la esteticista dos veces al año.