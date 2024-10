La última novia de L-Gante, Candela Arizaga, habló de Wanda Nara con Socios del Espectáculo, aseguró que tuvo algo con el cantante de cumbia 420 y la tildó de tóxica por supuestos celos.

“¿Elián estuvo con Wanda?”, le preguntó Matías Vázquez a la joven, quien contestó: “Y, es obvio, para mí que sí, no me gusta meterme pero cuando empecé a estar con él recibí un poco de celos y mala onda por su parte”.

“Apenas empezamos a estar había un lanzamiento de un tema de ella y le decía ‘te invito, pero si queres venir… veni solo, no vengas con tu novia’, después hubo otras situaciones”, sumó Candela.

L-Gante junto a la modelo Candela Arizaga.

“¿Te llegó a insultar a vos por mensaje o a través de Elián?”, repreguntó el periodista y ella dijo sincera: “A mí no, pero habré visto una o dos veces que me insultaba en charlas con él, incluso una vez la busqué y me tenía bloqueada a mí y a mi mejor amiga”.

EL MOMENTO EN QUE LA NOVIA DE L-GANTE TILDÓ DE TÓXICA A WANDA NARA

En medio del ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Candela, la novia de L-Gante aseguró que admiraba a Wanda Nara hasta que la conoció y la tildó de tóxica.

“A mí no me da celos Wanda porque es alguien más adulta, la admiraba hasta que la conocí, que cambiaron un poco las cosas”, confesó.

“¿Wanda toxiqueaba a L-Gante?”, la consultó entonces Matías Vázquez y ella cerró: “Puede ser, sí, la verdad que sí. Claro, cuando sos tóxica ya sos así, no cambias”.

