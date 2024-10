Como dos niños, Wanda Nara y Damián Betular se anticiparon a Halloween en Bake Off Famosos. La conductora y el jurado la asustaron a Eliana Guercio con una araña de plástico, mientras estaba concentrada cocinando y su reacción no tuvo desperdicio.

“No me gusta jugar a que nos asustamos. No me gusta que me asusten. No me gusta el miedo. No me gusta”, dijo la participante, en el back del programa, luego de la broma pesada de Wanda y Betular.

WANDA NARA Y DAMIÁN BETULAR ASUSTARON A ELIANA GUERCIO CON UNA ARAÑA

Damián Betular: -Wanda, vamos por atrás.

Eliana Guercio: -¡Ay, Dios! ¿Por qué me hiciste eso?

Wanda Nara: -Ay, ¿te asusté?

Damián Betular: -¡No la asustés!

Eliana Guercio: -Me pegué tal susto que ni siquiera me salió decir algo.

Damián Betular: -Vení acá, ya pasó. Descontracturó.

Wanda Nara: -¿Pero a qué le tenés miedo?

Eliana Guercio: -A todo.

Wanda Nara: -A mi cara.

Eliana Guercio: -No, no a todo.

