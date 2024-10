Este domingo desde las 13.45 Juana Viale desplegará nuevamente todo su glamour en Almorzando con Juana, cuya producción reveló este jueves un listado de invitados que se las trae.

Los responsables del ciclo de eltrece revelaron que este domingo serán de la partida la cantante Patricia Sosa que el 15 de noviembre se presentará en el Gran Rex, Mica Lapegüe, y Jazmín Stuart que estrenó Weekend en el Cine Gaumont.

Además, Walter “Alfa” Santiago de Gran Hermano 2022 debutará en la mesaza de los argentinos y el regreso del Turco Naim a la TV tras su llamativa separación de Emilia Attias hace algunos meses en medio de rumores de todo tipo.

Juana Viale / Fuente: eltrece

LA CONFESIÓN DE JUANA VIALE SOBRE SU NOTABLE CAMBIO DE LOOK: “ME CRECIERON”

Todos los domingos, Juana Viale abre su programa con un diseño exclusivo de Gino Bogani que realza su belleza natural, aunque en esta ocasión, la conductora confesó un notable cambio de look para salir al aire.

“Amo las flores”, dijo Juana, y luego hizo referencia al nuevo modelo de Bogani que lucía frente a cámara. “Miren lo que es esto. No se preocupen por su televisor, ¿eh? No es que está funcionando mal, es que esto hace moiré”, dijo, sobre el efecto visual que causa la tela del vestido.

Tras la referencia al “moiré”, Juana señaló un “efecto secundario de la tela”. “Y crecieron las chicas. No me las operé, pero me clavé los kilos y se fueron acá. Y lo tenía que decir porque estoy re orgullosa”, dijo, señalando la zona del pecho.

Juana Viale (Fotos: eltrece / Instagram @lamesazarg)

