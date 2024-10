Jimena Monteverde volvió a dar la nota en Almorzando con Juana Viale, donde, semana a semana, se encarga de agrregarle su humor y desenfado, además de los mejores platos para agasajar a los invitados a la “mesaza”.

En este caso, la chef se dispuso a preparar unas “persianas americanas” con dulce de batata y de membrillo, pero el musicalizador se distrajo y en lugar de usar el tema homónimo de Soda Stéreo, puso al aire You can´t leave your hat on de Joe Cocker que popularizó el film Nueve semanas y media (9 and ½ weeks, 1986).

“Vamos a hacer estas persianitas americanas, que pedí que me pusieran el tema, no me pusieron el tema Persiana americana”, se quejó Jimena, que, sin embargo, decidió aprovechar la cortina para hacer de las suyas.

CÓMO FUE EL DIVERTIDO BLOOPER DE JIMENA MONTEVERDE “A LO KIM BASINGER” EN NUEVE SEMANAS Y MEDIA

“Ah, éste es que hace la persiana así”, recordó la cocinera respecto a la escena del strip tease de Kim Basinger frente a Mickey Rourke que inmortalizó a esa pareja de la ficción, y decidió imitar algunos de los movimientos que la actriz hacía en esa película.

De esta manera, simuló abrir su uniforme de forma intempestiva como lo hacía Basinger en la emblemática escena hot pero se le fue la mano con la fuerza del movimiento. “Cuidado, cuidado, cuidado, no se vio nada igual”, dijo ella, acomodándose la ropa-

“Pero hacelo en cámara lenta”, le pidió Jorgelina Aruzzi, invitada a la cocina junto a Juana, que le dijo “Dale Jimena, ahora es tu momento”. “¡Ay, se me ve todo!”, exclamó la chef tras repetir la escena, no dos, sino tres veces con igual resultado. “A ver si le hacés el baile hot al horno para calentarlo”, le aconsejó Juana.

Jimena Monteverde, Jorgelina Aruzzi y Juana Viale (Foto: captura eltrece)

