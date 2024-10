Todos los domingos, Juana Viale abre su programa con un diseño exclusivo de Gino Bogani que realza su belleza natural, aunque en esta ocasión, la conductora confesó un notable cambio de look para salir al aire.

“¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me ven? ¡Qué lindo! Quiero decir una cosa antes de todo: ¡Feliz día a todas las madres del mundo! Y a mí, y a Moni”, dijo, en referencia a su asistente, que le trajo un ramo de flores.

“Amo las flores”, dijo Juana, y luego hizo referencia al nuevo modelo de Bogani que lucía frente a cámara. “Miren lo que es esto. No se preocupen por su televisor, ¿eh? No es que está funcionando mal, es que esto hace moiré”, dijo, sobre el efecto visual que causa la tela del vestido.

Leé más:

La sorpresa de Juana Viale ante la patología que afecta a los niños que usan celulares

JUANA VIALE MOSTRÓ UN CONTUNDENTE CAMBIO DE LOOK Y ASEGURÓ QUE “LE CRECIERON”

Tras la referencia al “moiré”, Juana señaló un “efecto secundario de la tela”. “Y crecieron las chicas. No me las operé, pero me clavé los kilos y se fueron acá. Y lo tenía que decir porque estoy re orgullosa”, dijo, señalando la zona del pecho.

“Nada, no sé. Crecieron, pero estoy muy contenta”, agregó, antes de describir el modelo de Bogani. “Tengo un conjunto top off shoulder con estampa en pie de pull. Pantalón de seda, rayado blanco y negro. Muy bonito este conjunto, por supuesto, de Gino Bogani, que tiene la cintura hecha de rafia”, dijo.

No se quedó ahí Juana Viale ya que, al agradecer el peinado que le hicieron, señaló que se trabaja de “un recogido ‘tipo banana’”. “¡Banana y tetas grandes! Me encanta”, exclamó, causando risas en el staff.

Leé más:

Jimena Monteverde sufrió un blooper “a lo Kim Basinger” frente a Juana Viale: “Si se escapa, picos de rating”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.