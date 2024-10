El palito de Yanina Latorre a Leo Arias por tener una tarjeta SUBE, que vino como respuesta envenenada a que creyó que la había descalificado como periodista, motivó que el panelista de Gossip terminara elogiando a su colega en diálogo con Ciudad.

“Jamás dije nada en contra de ella. Para mí se confundió de periodista. Además, la SUBE no es mía”, afirmó Arias de entrada.

Es que la respuesta de Yanina a Leo por haberla destruido en realidad fue porque creyó que fue él quien la descalificó como “la aparición más nefasta del periodismo de la última década”.

Y en realidad, Leo se escandalizó al punto de dejar caer su celular en el escritorio ante la temeraria afirmación que el lunes 10 de octubre hizo un panelista invitado a Gossip: “Es increíble porque la defendí y terminé así”.

Leo Arias con Pilar Smith y Anamá Ferreira en Gossip.

Por eso enfatizó: “Coincido con lo que dice Yanina de que el periodismo es un oficio”.

Yanina Latorre en LAM.

“Siempre la defiendo cuando le pegan y digo que me parece una muy buena panelista. Por eso no entiendo por qué disparó para ahí. Pero a mí también me pasó que me pasaron data mal y arranqué equivocado contra otra persona”, comprendió a Latorre.

LA REACCIÓN DE LEO ARIAS AL ENTERARSE DE LAS CHICANAS DE YANINA LATORRE

“Me causó gracia porque yo estaba justo en el cumpleañitos de mi hijo de 7 años soplando la velita y me empezó a sonar el celular. Me empezaron a decir que Yanina estaba hablando de mí en LAM”, relató.

“Cuando vi el video me di cuenta de que se equivocó. Yo jamás dije eso. No hablé de ella en todo el programa, pero era lo que había dicho el colega invitado. Se confundió de persona”.

Leo Arias en Gossip.

“La SUBE tampoco es mía. Tengo auto porque sino no llego de un laburo al otro. Igual, tener la SUBE no es una deshonra. No tiene nada de malo porque un montón de gente utiliza el transporte público”, se diferenció Leo Arias de Yanina Latorre tras reivindicarla.