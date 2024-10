A un año de separarse del productor Pablo Nieto, Fernanda Iglesias volvió a apostar al amor.

La panelista dio detalles del incipiente romance en LAM, luego de hacerlo oficial en Instagram con una dulce foto.

FERNANDA IGLESIAS, ENAMORADA: “ESTAMOS JUNTOS HACE DOS MESES”

Ángel de Brito: -Quiero felicitar a Fernanda Iglesias que tiene novio. ¡Bien! Blanqueaste a tu novio en las redes. ¿Cuánto hace que salen?

Fernanda Iglesias: -No, bueno...

Yanina Latorre: -Mandémosle el pésame al chico.

Ángel: -Ay, se puso colorada.

Nazarena Vélez: -Es que lo que hizo fue un acto de inconsciencia.

Fernanda: -Estaba un poco... Había tomado dos cervezas.

Yanina: -Se pone en pedo y hace boludeces.

Fernanda: -No, no. Boludeces, no. Es un amor, es un divino.

Ángel: -Los vieron caminando por Devoto...

Fernanda: -Sí, nos vieron por Devoto.

Pepe Ochoa: -¿Hace cuánto están?

Fernanda: -Hace dos meses. ¿Vieron qué lindo que es?

Ángel: -Sí. ¿Qué hace el pibe? ¿Tienen la foto? Vos ya la pusiste en las redes sociales.

Fernanda: -Es muy buen productor de seguros.

Nazarena: -Hacen muy linda pareja.

