Fernanda Iglesias habló con Ciudad sobre su supuesto romance con el notero de LAM, Alejandro Castelo, luego de que Ángel de Brito revelara que fue testigo de situaciones fuera del aire entre los dos.

“Tenemos que hablar de tu romance con Fernanda, yo presencié más de una situación, pero una últimamente en la puerta de la productora”, lanzó al aire el conductor en un ida y vuelta con el cronista y la panelista.

Luego, De Brito contó qué fue lo que le llamó la atención: “Uno le dijo al otro una frase muy sensual, si tenías novia lo lamento y lo mismo Fernanda, no voy a decir quién la dijo pero la frase fue ‘¿cuándo vamos a garch...?’”.

Fernanda Iglesias, Alejandro Castelo y Ángel de Brito (Foto: captura de LAM).

En diálogo con Ciudad, Iglesias aclaró: “Es un chiste que siempre me hacen pero no es verdad, a él y a mí nos gusta chusmear y por eso nos ven hablando juntos, entonces me cargan”.

QUÉ DIJO FERNANDA IGLESIAS DE SU RELACIÓN CON EL NOTERO DE LAM

En el aire del programa de América, Alejandro Castelo y Fernanda Iglesias se mandaron al frente al hablar de las aplicaciones que usan luego de que Ángel de Brito hablara del supuesto romance entre ellos.

“Tenemos buena onda, nada más, pero no tenemos onda romántica, incluso él me cuenta sus amoríos. Yo estoy en otra”, cerró Fernanda ante la consulta de Ciudad.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.