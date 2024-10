Con total honestidad, Pamela David miró a cámara y reveló la contundente advertencia que le hace especialmente a su marido, Daniel Vila, y a sus hijos cuando está indispuesta.

¿El contexto? Natalie Weber presentó en Desayuno Americano un tape de Momi Giardina contando en Luzu que cuando está en sus días femeninos se pone irascible, razón por la cual enumeró hechos puntuales que le molestan de su pareja.

Pamela David no solo concordó con Momi, también reveló que su estado emocional fluctúa mucho cuando está con el período y contó el específico período que les hace a sus seres queridos para que reine la armonía esa semana en el hogar.

LA ADVERTENCIA DE PAMELA DAVID A SU MARIDO CUANDO ESTÁ EN SUS DÍAS FEMENINOS

Natalie Weber: -Cuando tenemos nuestros días, hay minas que se ponen muy ováricas.

Pamela David: -Es mi caso... Yo, muy.

Natalie: -Hay mujeres que cuando se indisponen se ponen nerviosas y Momi (Giardina) estuvo hablando en Luzu de las cosas que los hombres no tienen que decir ni hacer cuando a nosotras nos viene el período… Y hay una frase que molesta muchísimo, no la digan, y es cuando la mujer te pone los límites. “¿Qué te pasa? ¿Estás indispuesta?”. No lo digan. Eso, sopapo.

Pamela: -En mi casa se dan cuanta todos. Yo soy peor que Momi. Soy el demonio de Tazmania. ¡No me hables!

Natalie: -¿Pero lo escribís en la heladera? ¿Dejás un cartel? “Estoy indispuesta”.

Pamela: -Tengo la aplicación en el teléfono y les aviso. No se me acerquen. No me contradigan. Se callan. No me hablen.

