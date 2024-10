Luego de que diera que hablar con sus declaraciones al deslizar que está en un ‘parate’ en su noviazgo, Alicia Barbasola y Andrés Nara mantuvieron un tenso ida y vuelta en la pista de Cantando 2024.

“Con Andrés sí estamos como en un ‘parate’. Hay cosas que solucionar porque, obviamente, yo estoy ensayando todo el día. En algún momento se planteó por ahí hablar con la coach para ensayar menos porque estaba como descuidando la relación”, comenzó diciendo la participante del programa de América.

“También se suma lo de mis papás, que yo soy muy familiera y estoy mucho con ellos. Además, justo mi papá está atravesando un momento muy complicado de salud y son mi prioridad, ahora me quedo la mayoría de los días en su casa. Nunca voy a dejar de verlos. Pero hay un montón de situaciones que yo creo que tenemos que resolver”, agregó.

Por su parte, Andrés tomó la palabra y dijo lo suyo: “Es verdad que se está ausentando mucho por el trabajo, por la distancia, nosotros somos de Tigre. Además, está con este problemita con la familia y lo entiendo, es así. Yo la comprendo y la acompaño, más allá que tenemos rispideces en la relación. Pero bueno, acomodando para un lado o para el otro”.

“A Alicia la valoro, es una persona impecable, muy responsable y muy profesional en lo que hace. Yo admiro que a ella le vaya bien y que vaya progresando, pero los descuidos de pareja, a veces no estoy de acuerdo. Me resulta incómodo, por ejemplo, que ella esté frecuentando ciertos lugares que yo no puedo estar. Antes estábamos las 24 horas juntos, ahora estamos muy distanciados”, cerró, sincero.

