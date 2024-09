Los mimos que Andrés Nara le hizo a Alicia Barbasola en la noche en que celebró sus 36 años, y en la cual Ciudad estuvo presente, reafirmaron el amor y fueron apenas uno de los tres motivos del matrimonio para festejar este lunes por la noche.

“El motivo fundamental del festejo fue el cumple de Alicia. Por otro lado, que pudimos resolver el tema de la perimetral que fue de público conocimiento y era motivo de festejo. Además, celebramos que va a estar como panelista de Bendita”, contó Andrés.

Por otra parte, este sitio supo que en la intimidad se alegraron de que Wanda y Zaira Nara saludaron a Barbasola en su natalicio, razón más que valedera para brindar.

Alicia Barbasola y Andrés Nara. (Foto: Movilpress)

“En el festejo participaron familiares y amigos, Los Peluca hicieron un show, además de otro espectáculo que hizo que sea una velada muy divertida. Ella estaba muy contenta, que es lo más importante”, destacó Nara.

En cuanto a los regalos, Andrés le obsequió la fragancia Xs Pure de Paco Rabanne y un par de botas.

CÓMO FESTEJÓ ALICIA BARBASOLA SU CUMPLEAÑOS

“Fueron tres deseos, dos laborales y uno personal familiar”, afirmó Alicia a Ciudad.

Acto seguido aclaró que no pidió por un bebé, como había manifestado en su momento Andrés Nara, porque está “enfocada en todo lo que se viene”, como su debut de esta semana en Bendita.

“Estoy con algunas propuestas teatrales, pero todavía no quiero cerrar. Sé que con Bendita y otro proyecto laboral fuerte puedo lograr más exposición y otras propuestas para el verano”, se entusiasmó.

Por otra parte, se refirió al vínculo con su marido luego de la denuncia de oficio por violencia de género: “Se fortaleció el amor. Andrés se dio cuenta de que estuvo mal. Y el sentir que me perdía lo hizo reaccionar y trabajar lo que está mal”.

“Ambos trabajamos para mejorar la relación. Y hoy estamos fortalecidos. Igual, es un trabajo diario”.

Al final, Alicia Barbasola descartó que la diferencia de edad con Andrés Nara sea un obstáculo: “Él tiene mucha energía y me sigue en todo. Yo soy hiperactiva no paro nunca. Siempre estoy haciendo planes y él me segundea en todo”.