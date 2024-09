Luego de que se viralizara una foto Franco Colapinto junto a Majo Martino (entre otras famosas como Cande Tinelli y Natalie Pérez) en España, la panelista de Mañanísima rompió el silencio.

“Me lo encontré en un restaurante, no fue algo planeado. Llegué después de la cena y él ya estaba cenando en otra mesa. Me senté ahí en la mesa donde estaban Cande Tinelli, Natalie Pérez y un grupo de argentinos”, comenzó diciendo Majo, a través de una videollamada, para el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece.

“En un momento, él levanta como para ir a una especie de boliche chiquitito que hay ahí, viene a la mesa y me dice, ‘yo a vos te conozco’. Vino a saludar. Él vive en Madrid y su familia en Buenos Aires”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y siguió: “La mejor onda, de verdad. Es amoroso, simpático y muy lindo; se quedó charlando con nosotros. Me dijo que tiene 21 años, pero que dice que tiene 25 para que no se asusten. También me contó que vive solo desde los 14 años y toda la etapa del viaje de Egresados, salidas con amigos, se la salteó”.

Por último, ante la pregunta al hueso de Estefi Berardi sobre si le gustan los hombres “más chicos”, Majo cerró, sin dudarlo: “¡No, chicos, por favor! 21 años es muy chico. Yo no tengo prejuicios con la edad, pero para nada”.

EL TREMENDO BLOOPER DE MAJO MARTINO EN VIVO: SU TOP LE JUGÓ UNA MALA PASADA Y CASI SE LE VE TODO

Luego de que regresaran del corte en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece, la conductora y sus compañeros mandaron al frente a la panelista después de que el vestuario le jugara una mala pasada.

“Ay, ¿qué pasó? Se te cayó el top y nadie lo vio”, atino a decir la presentadora, mientras Majo dejaba al descubierto su vergüenza por casi mostrar ante las cámaras parte de su cuerpo al descubierto.

Foto: Captura (eltrece)

“Tenía el tapado puesto porque hace frío acá en el corte, y cuando me lo saqué…”, cerró Martino, agarrándose la cara con las manos, y entre risas, y aliviada de que las cámaras no tomaran cuando quedó semi desnuda.