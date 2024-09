Luego del que Susana Giménez regresara a la pantalla chica, Miguel Romano (quien fue durante muchos años su histórico peluquero) fue letal con su crítica en una contundente nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Yo la he visto anoche. Había momentos que me dolía mucho verla. Hay chicos que son novatos, yo conocía el pelo de Susana como conozco mi vida. Ella no tenía ni forma, ni movimiento en el pelo y se va para cualquier lado”, comenzó diciendo Miguel Romano en una nota que dio al programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“No sé cómo Susana se dejó hacer eso, no lo voy a entender nunca. Yo no tengo ningún egoísmo para enseñarla a la juventud cómo va el pelo. No se puede comparar 60 años que yo tengo de profesión, conociendo los pelos, cómo los manejo y cómo los trabajo yo”, agregó.

Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Susana Giménez (Foto: prensa de Telefe)

“Susana es una mujer muy linda, una mujer muy dulce, nunca tuve un ‘sí’ y un ‘no’ con ella. Tantos años de mi vida, los dos juntos. Me podría haber dicho ‘Miguel, prepárate un poquito de pelo, dirígelo un poquito a este idio… (por su asistente que se fue a trabajar con ella), o venite un rato y estamos juntos y le indicás’”, siguió.

Y cerró, visiblemente molesto al aire: “No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto. No sé qué le pasa a Susana”.

RODRIGO DE PAUL HABLÓ DE SU ESTADO SENTIMENTAL, CONFESÓ SER “UN ROMÁNTICO” Y ASÍ REACCIONÓ SUSANA GIMÉNEZ

Si bien el reencuentro que tuvo con Tini Stoessel en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala había despertado rumores de reconciliación, Rodrigo de Paul despejó las dudas sobre su estado sentimental y despertó las risas de Susana Giménez en su regreso a la pantalla chica.

Indagado por la conductora sobre si se considera una persona romántica, el futbolista no dudó con su respuesta: “Yo soy muy romántico. A mí me gusta mucho escribir, he escrito muchas cartas de amor”, atinó a decir. A lo que la presentadora no contuvo la carcajada en vivo: “Vos me haces reír demasiado”.

“He escrito cartas muy buenas, muy sentidas. Soy mucho de la cena, de las flores. Me gusta mucho charlar, mucho diálogo, introspección, copa de vino, velas”, cerró De Paul, quien dejo en claro que no está en pareja.