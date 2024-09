A pocos días de haber sido intervenida quirúrgicamente de urgencia tras perder un embarazo ectópico y con hemorragia, María Becerra estuvo en el debut del programa de Susana Giménez y abrió su corazón sobre el difícil momento que sigue atravesando junto a su pareja, J Rei.

“Hace un tiempo tuve un embarazo ectópico. La verdad es que fue bastante duro y lo sigue siendo. Es un duelo. Uno se prepara mentalmente para otra cosa. Me lo descubrieron medianamente rápido, como a la semana de que me enteré (que estaba embarazada)”, comenzó diciendo la cantante en vivo.

“Estábamos ahí ya pensando ‘¿cómo se lo vamos a decir a la familia?’. Yo quería a esperar a tener tres meses, la verdad porque sé que, si tenés menos, lo podés perder”, agregó en el programa de Telefe.

María Becerra relató el duro momento que vivieron con J Rei.

Por otro lado, la artista reveló cómo fueron los síntomas que sintió y que lograron alertarla: “Y bueno, tenía miedo que desde el primer momento sentí muchos dolores. La pasás muy mal. Y yo sentía y decía, ‘esto, para mí, no es un embarazo normal’. Entonces, yo tenía miedito”.

Y siguió: “Y bueno, de repente, un día estaba justamente ensayando para una presentación que tenía para un evento de los Premios Grammy Latinos, y ahí cantando, empecé a tener dolores muy fuertes. Después di una entrevista y tenía la panza tan inflamada que me tuve que desabrochar el botón. Terminé y me fui corriendo a donde estaba Juli para tomar una decisión en conjunto”

“No quería ir a una clínica y que todo el mundo se fuera a enterar que yo estaba embarazada. Yo no sabía qué tenía. Entonces, llamé a una amiga, a Cami, que le mando un beso, te amo con todo mi corazón, gracias. Ella me ayudó en una clínica, ahí me hicieron un estudio y me dijeron todo lo que tenía, estaba con una hemorragia interna. Por eso sufría, nunca sentí tanto dolor en mi vida. La pasé muy mal. Y ahí me operaron. Esto fue como hace 20 días”, continuó.

Y cerró, muy enamorada de su pareja: “Fue una operación laparoscópica, por eso fue más rápida la intervención. Me recuperé re bien. Estoy muy agradecida con los médicos y con Dios también. Obvio que vamos a insistir. Yo sueño con ser madre y él sueña con ser padre. Él es el amor de mi vida. Estamos juntos hace dos años. No es mucho, pero es el amor de mi vida, yo no quiero estar con otra persona, no me interesa a nadie más que él. Y yo sé que para él es lo mismo. La verdad que es el mejor compañero del mundo”.

“Hace un tiempo tuve un embarazo ectópico. La verdad es que fue bastante duro y lo sigue siendo. Es un duelo. Uno se prepara mentalmente para otra cosa. Me lo descubrieron medianamente rápido, como a la semana de que me enteré (que estaba embarazada)”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¿CÓMO SE SIENTE MARÍA BECERRA TRAS LA PÉRDIDA DE SU EMBARAZO?

A comienzos de septiembre, María Becerra reveló que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Al pie de una foto desde la clínica, contó que perdió un embarazo ectópico y con hemorragia.

En este contexto, la cantante, que preocupó a sus fieles fanáticos, reapareció en Instagram con el objetivo de llevarles tranquilidad y les contó cómo se siente tanto física como emocionalmente.

El dolor de María Becerra al contar que perdió un embarazo: “Fue muy duro emocionalmente” (Foto: Instagram / mariabecerra)

Al pie de dos fotos muy tiernas con sus mascotas, hizo un conmovedor descargo remarcando lo mucho que siente el apoyo de sus fans, familiares, amigos y animales. “Mejorando rodeada de mucho amor. Es hermoso e increíble todo el apoyo y cariño que nos están haciendo llegar. Gracias”, sentenció María, que está en pareja con J Rei, junto al emoji de corazón.

María Becerra reapareció en redes tras contar que perdió un embarazo. (Foto: Captura Instagram /mariabecerra)