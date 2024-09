En medio de las repercusiones que despertó la crisis de pareja que están atravesando Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain, Benjamín Vicuña no le esquivó a las preguntas y reveló si es verdad que el político llegó a sentir celos de él como se especuló.

“Yo como que no sé mucho desde dónde opinar, más que desearles lo mejor, que puedan, si es real lo que dicen ustedes, que puedan encontrarle la vuelta, ¿no? Desde ya somos una familia, con Roberto, con Carolina, entonces hasta ahí puedo yo no puedo opinar. No me gusta opinar de las cosas de la gente, en ese sentido”, comenzó diciendo Vicuña en una nota que dio a A la tarde.

“Hay que reconocer que estas cosas, o el lugar que me dan en algo que no me corresponde, es algo que me afecta también. Entonces, insisto, les deseo lo mejor y ojalá que todo pueda ser solo un tema de ustedes y no trascienda”, agregó.

Por último, ante la consulta de ese famoso discurso que hizo en una entrega de los Martín Fierro, y que muchos tomaron como una declaración de amor a Pampita (hecho que habría despertado el enojo y celos de García Moritán), Vicuña cerró, tajante: “Eso ya es vintage y no es real. Lo único que te puedo decir es que le deseo lo mejor a todo el mundo, y ya está”.

ÁNGEL DE BRITO HABLÓ DE LOS MOTIVOS QUE DESENCADENARON LA CRISIS DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

A poco de que Roberto García Moritán rompiera el silencio sobre los rumores de crisis con Carolina “Pampita” Ardohain, con quien tiene a su hija Ana (3), Ángel de Brito dio a conocer más información sobre este tema del que se hicieron eco todos los medios y las redes.

“El motivo de la separación, y viene de muy adentro del entorno indiscutible de ellos, es que no hay terceros en discordia y que vienen viviendo un muy mal momento. El textual fue ‘por nada en particular’”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo.

“Es un desgaste que sorprendió a los dos, que lleva mucho tiempo. Como que se empezaron a desconectar por lo laboral de cada uno, lo cual me pareció bastante lógico. Esto que estoy contando, que viene de la gente cercana al matrimonio, esta crisis última, de las últimas semanas, es por desencuentros que tuvieron”, agregó.

Y cerró: “Obviamente, desencuentros que implican discusiones y quilombos, como cualquier pareja. Nada que nos sorprenda mucho. Siempre, por el historial de Pampita, empezamos con las infidelidades, con el tercero en discordia, con las especulaciones. A nosotros no nos consta ninguna hasta ahora. Pero sí vienen a los ponchazos hace bastante tiempo”.