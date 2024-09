Al rumor de separación que revolotea cerca de Pampita y Roberto García Moritán se sumó el condimento de un supuesto coqueteo de él con otra mujer. La señalada como la tercera en discordia es la periodista y diputada Marcela Pagano.

Luego de que el político aclarara que es verdad que con la madre de su hija Ana están atravesando un momento delicado en lo que respecta a la pareja, aunque no estarían separados, se filtró el último gesto público de amor de él hacia ella.

Roberto le dedicó un dulce comentario a Pampita.

Lo que más llamó la atención es que Pampita no contestó al dulce comentario, ni siquiera le puso like, lo que potencia la versión de que la modelo ya no querría saber nada con su marido.

EL ÚLTIMO GESTO DE AMOR DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN A PAMPITA EN REDES

Pampita posteó en Instagram un adelanto de la última campaña de fotos que protagonizó.

Él le firmó un emoji de corazón rojo, hace dos días, y no recibió ningún tipo de respuesta por parte de ella.