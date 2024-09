Luego de que los medios se hicieran eco del fuerte rumor que hablaba de una crisis entre Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain, el político decidió romper el silencio y sincerarse sobre su presente sentimental con su esposa y madre de su hija Ana, de 3 años.

Roberto optó por dar una nota telefónica a Poco correctos (el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece) donde reconoció que está luchando para recomponer su vínculo con Pampita y dio a conocer los motivos que desencadenaron el chispazo entre ellos: “Con Caro tuvimos cinco años espectaculares. Y justo ahora, estábamos en un momento donde teníamos que volver a elegirnos y estábamos peleando por el amor que nos tenemos, el amor que tenemos en nuestra familia, por todas las convicciones que tenemos. Y cae todo esto que, por supuesto, no ayuda y que hace que sea un poco más difícil. Pero estoy seguro que lo que salga de todo esto va a ser lo mejor para nosotros”.

“Con Caro nos tenemos muchísimo respeto, muchísimo amor. Por supuesto, las dificultades que tienen todas las parejas del mundo. Pero no se trata de eso. Se trata simplemente de que cada tanto tiempo, las parejas se tienen que volver a elegir. Y nosotros estamos en ese proceso, donde hacemos un balance, un replanteo”, siguió.

“Y lo increíble es que tuvimos un par de semanas difíciles. Y justo ahora, donde habíamos decidido volver a apostar con todo, con todo el amor que tenemos, volver a encontrarnos desde lo más profundo, volver a esa relación de novios que tuvimos siempre, y que por las obligaciones de cada uno y por circunstancias del tiempo y del estrés se fueron apagando, aparece todo esto”, añadió.

Y cerró: “Nosotros tuvimos un fin de semana espectacular, en familia. Veníamos realmente con la decisión de volver a encontrarnos de la forma que siempre estuvimos, con el mayor de los amores, de los cariños, de volver a divertirnos juntos. Y esto no ha ayudado para nada, pero estoy seguro que lo vamos a superar por el amor que nos tenemos”.

ÁNGEL DE BRITO DESLIZÓ UNA POLÉMICA VERSIÓN SOBRE LA CRISIS DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre la fuerte crisis de pareja que estarían atravesando Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, Ángel de Brito deslizó que uno de los desencadenantes de este sorpresivo desenlace sería la existencia de una tercera en discordia.

“Algunos señalan que, esto no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera en discordia que viene por el lado de la legislatura”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo, sorprendiendo al resto de las panelistas.

“Es el fin de la carrera política de García Moritán porque Pampita sale con el rifle y se termina Moritán para siempre. Nos quedamos sin ministro. Ojalá que no, pero lo que me genera más sospechas es que no hablan”, agregó.

Roberto García Moritán rompió el silencio sobre los rumores de separación de Pampita (Foto: Instagram / robergmoritan)

Tras escucharlo, Yanina Latorre tomó la palabra: “Esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas el año pasado y ella le habría dado un ultimátum. En pleno Bailando (donde Pampita trabajaba como jurado), le habría encontrado mensajes con una periodista”, lanzó.

Y cerró: “No sé si consumaron, es una periodista política. Y Pampita le dijo a Roberto ‘hasta acá’, como que no vuelva a pasar. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que él haya consumado. Fueron desprolijidades en el teléfono. ¿Hace cuánto que lo sabemos?”.